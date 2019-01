I risultati della notte: ok Milwaukee, Toronto e Denver, Harden ancora super contro i Lakers

Dieci partite in programma in questa ricca notte NBA. Favori del pronostico rispettati per Milwaukee, Toronto e Denver, che si liberano senza troppi problemi rispettivamente di Orlando, Memphis e Cleveland. Vittoria al supplementare per Houston contro i Los Angeles Lakers. Successi anche per Oklahoma City a Philadelphia e per Indiana in casa contro Dallas.

Grande spettacolo nella sfida più attesa tra Houston Rockets e Los Angeles Lakers, con la vittoria dei padroni di casa al termine di un tempo supplementare con il punteggio di 138-134. Non basta agli ospiti un eccellente nel primo tempo, chiuso sul +18 (46-64), ad evitare la rimonta della formazione di Mike D’Antoni. Il solito incontenibile James Harden (48 punti) rimette in partita Houston nel terzo quarto (82-86), quindi una tripla allo scadere di Eric Gordon (30 punti) manda la sfida all’overtime (120-120). Equilibrio anche nel supplementare, dove ad essere decisivo è ancora Gordon, freddissimo dalla lunetta nell’ultimo minuto. Nota positiva in casa Lakers l’ottima prestazione di Kyle Kuzma (32 punti), in attesa del ritorno di LeBron James.

Nessuna sorpresa per le due formazioni di testa ad Est. Eric Bledsoe (30 punti) e Giannis Antetokounmpo (25 punti e 13 rimbalzi) trascinano i Milwaukee Bucks sul campo degli Orlando Magic. Punteggio finale 108-118, con gli ospiti sul +13 all’intervallo (46-59) e i padroni di casa che provano invano la rimonta nella ripresa, spinti soprattutto da Nikola Vucevic (27 punti). Successo ancora più netto per i Toronto Raptors contro i Memphis Grizzlies per 119-90. Jaren Jackons (16 punti) non riesce ad evitare la quinta sconfitta consecutiva per gli ospiti, mentre Danny Green (24 punti) e Serge Ibaka (18 punti) sono i migliori tra gli uomini di Nick Nurse. Comoda vittoria anche per i Denver Nuggets, sempre secondi ad Ovest, ai danni dei Cleveland Cavaliers con il punteggio di 124-102. Decisive l’ottima prova di Jamal Murruy (26 punti) e tripla doppia per Nikola Jokic (19 punti, 11 rimbalzi e 12 assist). Ante Zizic (23 punti) non basta alla formazione di Larry Drew, che si conferma la peggiore della lega.

Sfida equilibrata tra Philadelphia 76ers e Oklahoma City Thunder, con gli ospiti ad avere la meglio nel concitato finale per 115-117. Paul George (31 punti), il migliore tra gli uomini di Billy Donovan, trova la tripla del sorpasso a cinque secondi dal termine e Jimmy Butler non riesce a replicare sulla sirena. Non bastano ai padroni di casa Joel Embiid (31 punti), J.J. Redick (22 punti) e la doppia doppia di Ben Simmons (20 punti e 15 rimbalzi). Successo più agevole per gli Indiana Pacers, che regolano i Dallas Mavericks con il punteggio di 111-99 grazie soprattutto ad un ottimo secondo quarto. Tyreke Evans (19 punti) e Domantas Sabonis (16 punti e 11 rimbalzi) rispondono ad Harrison Barnes (20 punti) e Wasley Matthews (17 punti). Serata piuttosto opaca per Luka Doncic (8 punti).

Successo esterno per i Boston Celtics sul campo degli Atlanta Hawks con il punteggio di 105-113. Gli ospiti trovano il sorpasso decisivo nell’ultimo periodo grazie al solito Kyrie Irving (32 punti), mentre Kevin Huerter (18 punti) è il migliore tra i padroni di casa. Vittoria in trasferta anche per i Miami Heat, che costringono i Chicago Bulls alla decima sconfitta consecutiva nonostante un ottimo primo tempo chiuso in vantaggio (57-55). Risultato finale 103-117, con Josh Richardson (26 punti) e Dion Waiters (21 punti) decisivi per il successo della formazione di Erik Spoelstra. Il terzetto composto da Zach LaVine (22 punti), Bobby Portis (21 punti) e Lauri Markkanen (20 punti) non riesce ad evitare la sconfitta ai padroni di casa.

Netta vittoria degli Charlotte Hornets, che trovano il terzo successo consecutivo superando i Phoenix Suns con il punteggio di 135-115. Ottima prestazione di squadra per gli uomini di James Borrego, con ben otto giocatori in doppia cifra: il migliore è Kemba Walker (21 punti). Non bastano alla formazione di Igor Kokoskov la doppia doppia di Devin Booker (32 punti e 11 assist) e Kelly Oubre (24 punti). Ultimo quarto decisivo infine per i Sacramento Kings, che vincono in rimonta in casa dei Detroit Pistons grazie ad una tripla sulla sirena di Buddy Hield (35 punti), che fissa il definitivo 101-103. Blake Griffin (38 punti) non riesce ad evitare la sconfitta alla formazione allenata da Dwane Casey.

I risultati della notte

