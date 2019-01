I risultati della notte: Rockets e Spurs continuano a vincere, Milwaukee sempre più leader a Est

Siamo ormai giunti a metà stagione e la situazione si sta sempre più delineando nelle due Conference. Il match più importante a Ovest è, senza alcun dubbio, quello del Toyota Center di Houston, con i Rockets (23-16) che ospitano la prima della classe nella Western Conference, i Denver Nuggets (26-12). James Harden mette in scena l’ennesimo show personale con 32 punti e 14 assist, con 6 triple, coadiuvato da un ottimo Clint Capela da 31 punti e 9 rimbalzi con il 72% dal campo. A Denver, che rimane comunque in testa alla Western Conference, non bastano i 24 punti con 13 rimbalzi e 4 assist di Nikola Jokic.

A Est, invece, prosegue la corsa di testa dei Milwaukee Bucks (28-11), che si liberano degli Utah Jazz (20-21) con il punteggio di 114-102 e infilano la nona vittoria negli ultimi 11 turni. La partita vede un grande protagonista, non a sorpresa: Giannis Antetokounmpo. Il greco chiude con 30 punti, 10 rimbalzi e 2 assist, mentre ai Jazz, che scendono sotto il .500 di vittorie, non serve un Donovan Mitchell da 26 punti e 6/12 dall’arco, mentre Gobert con 14 punti e 15 rimbalzi è l’ultimo a mollare.

A Est si registra anche il facile successo dei Boston Celtics (24-15) per 116-95 contro i Brooklyn Nets (20-22). I bianco-verdi mandano ben otto giocatori in doppia cifra e regolano gli ottimi Nets di questo periodo, che erano reduci da 7-3 nelle ultime 10 uscite. Per Boston 17 punti di Kyrie Irving, mentre per Brooklyn si segnala Rodion Kurucs con 24 punti e 5/8 da tre punti.

Arriva il quinto successo consecutivo dei San Antonio Spurs (24-17), che confermano di essere una delle squadre più “calde” del momento, passando 119-107 sul parquet dei Detroit Pistons (17-21). I texani cambiano marcia nei due quarti centrali con 59-42 di parziale, grazie ad un DeMar DeRozan da 26-7-9 a tratti incontenibile. Ottima prestazione anche per LaMarcus Aldridge da 25-6-2, mentre Marco Belinelli gioca 21 minuti con 9 punti e 3/6 dal campo. Per Detroit consueta prova di spessore di Blake Griffin da 34-2-8, ma i compagni non lo assecondano con un misero 9/32 da tre ed il solo Andre Drummond che scrive 19 punti e 14 rimbalzi.

Nonostante il prolungarsi dell’assenza di LeBron James, che sarà rivalutato a fine settimana per il suo infortunio all’inguine, i Los Angeles Lakers (21-19) passano 107-97 in casa dei Dallas Mavericks (18-21) fermando la striscia di 3 ko consecutivi. Californiani che cambiano marcia nel secondo tempo, dopo che i Mavs avevano chiuso avanti il primo tempo per 67-54. Uno strepitoso Brandon Ingram da 29-3-6 e Lonzo Ball da 21-7-5 piazzano il parziale da 32-13 nel terzo quarto che schianta la resistenza di Luka Doncic (27-8-2) e compagni. Per i Lakers vittoria importante che li mantiene in ottava posizione nella Western Conference con 1.5 match di vantaggio sui Sacramento Kings (20-20) che si sbarazzano per 111-95 degli Orlando Magic (17-23) in una sfida senza storia.

Negli altri incontri, i Portland Trail Blazers (24-17) vincono 111-101 contro i New York Knicks (10-30) mentre i New Orleans Pelicans (19-22) fermano i Memphis Grizzlies (18-22) per 114-95 grazie al solito Anthony Davis che piazza una doppia doppia da 36-13, e mantengono aperte le loro chance di agguantare i Playoffs.

I risultati della notte:

Detroit Pistons-San Antonio Spurs 107-119

Boston Celtics-Brooklyn Nets 116-95

Houston Rockets-Denver Nuggets 125-113

Milwaukee Bucks-Utah Jazz 114-102

New Orleans Pelicans-Memphis Grizzlies 114-95

Dallas Mavericks-Los Angeles Lakers 97-107

Portland Trail Blazers 111-101

Sacramento Kings-Orlando Magic 111-95

Alessandro Passanti