I risultati della notte: San Antonio batte i Clippers, Golden State si vendica di Portland

È stata una nottata di grandi prestazioni a livello realizzativo, con quattro giocatori capaci di andare oltre i 40 punti. Il migliore è Kemba Walker, anche se i suoi 47 non bastano agli Charlotte Hornets per espugnare il campo dei Washington Wizards. I padroni di casa, pur privi di John Wall per infortunio, vincono per 130-126 ruotando otto soli uomini e mandandone sette in doppia cifra, con Trevor Ariza a quota 24. A Jamal Murray ne “bastano” 46, invece, per condurre i Denver Nuggets al successo in casa dei Phoenix Suns: nel 122-118 la franchigia dell’Arizona lotta, ma perde nonostante i 33 con 14 rimbalzi di Deandre Ayton e i 27 di Devin Booker.

In un’altra partita decisa negli istanti finali, i New Orleans Pelicans cedono per 108-104 di fronte agli Houston Rockets e ai 41 punti di James Harden, infallibile ai tiri liberi (14/14). Per i Pelicans non è sufficiente un poker d’assi in doppia cifra con punteggi individuali molto simili (Julius Randle 23, Anthony Davis 22, E’Twaun Moore 21 e Jrue Holiday 20). Chiude a quota 40, invece, Damian Lillard, ma stavolta non gli va bene: i Portland Trail Blazers devono cedere al cospetto dei Golden State Warriors, che vincono per 115-105 grazie alla ritrovata vena di Klay Thompson (32), perfettamente in grado di dare una mano a Steph Curry e Kevin Durant (25 a testa).

Un altro uomo si erge a protagonista di questa notte: è Giannis Antetokounmpo, che nel successo dei Milwaukee Bucks per 129-115 sui Brooklyn Nets scarica sui malcapitati avversari una tripla doppia da 31 punti, 10 rimbalzi e 10 assist, ben aiutato da Khris Middleton (29) e Brook Lopez (24). I Bucks, inoltre, erano già a 71 punti alla fine dei primi due quarti. Vani gli sforzi di Shabazz Napier, che facendone 32 eguaglia il proprio massimo in carriera. Non si fa pregare neppure LaMarcus Aldridge, grande protagonista dei San Antonio Spurs nella vittoria allo Staples Center contro i Los Angeles Clippers: nel 122-111 degli uomini di Gregg Popovich c’è il gran contributo dei suoi 38 punti. Gli Spurs contano anche sugli 11 in 20’36” di Marco Belinelli, mentre Danilo Gallinari ne realizza 21 e, assieme a Montrezl Harrell, è il miglior realizzatore dei Clippers.

Di fronte a questa grande serie di prestazioni dei singoli, i Boston Celtics ricordano che è anche possibile vincere senza dover per forza spremere un unico individuo: nel 112-103 in casa dei Memphis Grizzlies ci sono 26 punti con 13 assist di Kyrie Irving e 22 di Marcus Morris, con Mike Conley che ne fa a sua volta, ma vanamente, 26. La furia degli Utah Jazz, invece, si abbatte senza pietà sui New York Knicks: 129-97 il punteggio finale, con Rudy Gobert mattatore della serata grazie ai suoi 25 punti e 16 rimbalzi in appena 25 minuti. Infine, nella partita tra due squadre nei bassifondi della Eastern Conference, gli Atlanta Hawks battono i Cleveland Cavaliers per 111-108. Gli uomini decisivi sono agli estremi opposti per esperienza: da una parte Trae Young, il rookie, dall’altra Vince Carter, l’uomo all’ultima stagione: entrambi realizzano 21 punti, rendendo vani sul fronte Cavs i 22 di Cedi Osman.

Questi i risultati della notte:

Milwaukee Bucks-Brooklyn Nets 129-115

New Orleans Pelicans-Houston Rockets 104-108

Washington Wizards-Charlotte Hornets 130-126

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers 111-108

Memphis Grizzlies-Boston Celtics 103-112

Utah Jazz-New York Knicks 129-97

Phoenix Suns-Denver Nuggets 118-122

Portland Trail Blazers-Golden State Warriors 105-115

Los Angeles Clippers-San Antonio Spurs 111-122

Federico Rossini