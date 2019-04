Notte di conclusione e d’apertura, quella che s’è vista sui parquet di Denver e di Toronto: in perfetto parallelo è terminato l’ultimo primo turno, quello tra Nuggets e San Antonio Spurs, ed è iniziata la prima semifinale di Eastern Conference, che oppone i Raptors ai Philadelphia 76ers.

A chiudere l’ultima serie ancora in corso nella Western Conference sono i Denver Nuggets, che risolvono una settima gara combattutissima con i San Antonio Spurs e la spuntano per 4-3. A rivelarsi decisivo è uno straordinario Nikola Jokic: il serbo realizza una tripla doppia da 21 punti, 15 rimbalzi e 10 assist in poco più di 43 minuti. La vera magia, però, la compie Jamal Murray (23), che trova un canestro molto difficile dalla media a 36 secondi dalla fine che vale il risultato finale dopo la tentata rimonta degli Spurs. Va detto, peraltro, che dopo il tentativo di realizzazione veloce di DeRozan gli ospiti non hanno cercato il fallo nell’azione successiva, quasi a rimarcare la differenza di mentalità che esiste in questo specifico caso tra il basket NBA e quello europeo. Per gli uomini di Gregg Popovich 21 di Rudy Gay e 19 sia di DeMar DeRozan che di Bryn Forbes. Nessun punto in 15 minuti per Marco Belinelli. Ora per i Nuggets arriva lo scontro con i Portland Trail Blazers di Damian Lillard.

Kawhi Leonard apre alla sua maniera la semifinale di Eastern Conference, e guida i Toronto Raptors al successo contro i Philadelphia 76ers per 108-95. Straordinaria la prestazione dell’uomo di punta della franchigia canadese, con 45 punti (16/23 da due, 3/7 da tre e 10/11 ai liberi) e 11 rimbalzi, in una partita che non ha mai visto i Raptors soffrire. Di grande valore anche la serata di Pascal Siakam, autore di 29 punti e unico, assieme al suo acclamato compagno, a superare la doppia cifra per i canadesi. Una buona distribuzione dei punti non basta ai Sixers, che ne trovano 17 da JJ Redick, 16 da Joel Embiid e 14 con 15 rimbalzi da Tobias Harris.

I risultati della notte

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 108-95 (Serie 1-0, semifinale Eastern Conference)

Denver Nuggets-San Antonio Spurs 90-86 (Serie 4-3, primo turno Western Conference)

