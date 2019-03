I risultati della notte: San Antonio prenota i playoff nella notte di Ginobili, Clippers ko

Otto partite in programma in questa notte NBA. La stagione regolare volge al termine e dopo la certezza di prendere parte ai playoff acquisita dai Los Angeles Clippers di Danilo Gallinari, anche San Antonio compie un passo avanti importante superando Cleveland e approfittando della sconfitta di Sacramento. Rimane invece apertissima la lotta ad Est, con Detroit, Brooklyn, Miami e Orlando a giocarsi le ultime tre posizioni disponibili.

Nulla da fare per i Los Angeles Clippes sul campo dei Milwaukee Bucks, vittoriosi per 128-118 nonostante il tentativo di rimonta nell’ultimo quarto degli uomini di Doc Rivers. Khris Middleton (39 punti) e Giannis Antetokounmpo (34 punti) dominano letteralmente la scena sin dalle prime fasi dell’incontro, mentre Danilo Gallinari (14 punti) trova una prestazione piuttosto opaca rispetto alle ultime uscite. Sconfitta comunque indolore per la squadra del giocatore italiano, già qualificata ai playoff. Nella notte dedicata alla celebrazione del mito di Manu Ginobili festeggiano anche sul campo i San Antonio Spurs di Gregg Popovich. Il successo sui Cleveland Cavaliers per 116-110 aumenta infatti il margine sugli inseguitori e rappresenta una grossa ipoteca sulla qualificazione ai playoff. Partita più complicata del previsto per i padroni di casa che chiudono in svantaggio il primo tempo (44-53), passano in vantaggio nel terzo quarto (84-81) e centrano il successo nel finale grazie ai canestri di Rudy Gay (12 punti) e Marco Belinelli (16 punti). DeMar DeRozan (25 punti) e Bryn Forbes (19 punti) brillano dal punto di vista realizzativo, mentre Collin Sexton (24 punti) è il migliore per la formazione ospite.

Netto successo degli Houston Rockets sui Denver Nuggets per 112-85, con la formazione di casa che prende il largo nel secondo quarto e diventa presto irraggiungibile grazie al solito dominante James Harden (38 punti). Eric Gordon (18 punti) e Clint Capela (17 punti e 15 rimbalzi) recitano al meglio il ruolo di comprimari, mentre Jamal Murray (20 punti) è uno dei pochi a salvarsi tra le fila della squadra ospite. Un ottimo primo quarto è sufficiente ai Philadelphia Sixers per guadagnare un buon margine e amministrare fino al successo definitivo ai danni dei Brooklyn Nets per 123-110. Il protagonista indiscusso dell’incontro è Joel Embiid (39 punti e 13 rimbalzi), ma prezioso anche il contributo di J.J. Redick (18 punti), Ben Simmons (16 punti) e Boban Marjanovic (16 punti). Joe Harris (22 punti) e Rondae Hollis-Jefferson (19 punti e 10 rimbalzi) sono invece i migliori per la formazione allenata da Kenny Atkinson, che resta intrappolata in piena lotta playoff.

Pesantissima vittoria dei Detroit Pistons ai danni degli Orlando Magic per 115-98. Gli uomini di Dwane Casey si rialzano dopo tre sconfitte consecutive imponendosi in maniera piuttosto netta grazie soprattutto a Wayne Ellington (25 punti), Blake Griffin (20 punti e 10 rimbalzi) e Andre Drummond (18 punti e 18 rimbalzi). La striscia di vittorie si interrompe dopo sei partite per la formazione ospite nonostante Aaron Gordon (20 punti). Grandissimo equilibrio nella sfida tra New Orleans Pelicans e Sacramento Kings, con gli ospiti quasi obbligati a vincere per tenere aperte le speranze di raggiungere i playoff. Il punteggio finale di 121-118 premia i padroni di casa, trascinati da un inarrestabile Julius Randle (34 punti e 10 rimbalzi), ben supportato da Christian Wood (25 punti) e Elfrid Payton (16 punti). La coppia formata da Buddy Hield (27 punti) e De’Aaron Fox (25 punti e 12 assist) non riesce ad evitare la sconfitta per gli ospiti.

Vittoria fondamentale per i Miami Heat che superano i Dallas Mavericks per 105-99 e rientrano in zona playoff agganciando l’ottavo posto. Meglio gli ospiti nel primo tempo (49-59), poi la formazione guidata da Erik Spoelstra ribalta la situazione con Goran Dragic (23 punti, 12 rimbalzi e 11 assist) e Dion Waiters (17 punti) e chiude l’incontro in volata grazie all’apporto di Dwyane Wade (11 punti). Luka Doncic (19 punti) è come al solito il migliore tra gli uomini di Rick Carlisle. Netto successo infine dei Toronto Raptors sul campo dei NewYork Knicks per 92-117. Risultato mai in discussione grazie ad un eccellente Pascal Siakam (31 punti), mentre la doppia doppia di Mitchell Robinson (19 punti e 21 rimbalzi) non basta ai padroni di casa.

I risultati

Detroit Pistons – Orlando Magic 115-98

Philadelphia Sixers – Brooklyn Nets 123-110

Miami Heat – Dallas Mavericks 105-99

New York Knicks – Toronto Raptors 92-117

Milwaukee Bucks – Los Angeles Clippers 128-118

New Orleans Pelicans – Sacramento Kings 121-118

Houston Rockets – Denver Nuggets 112-85

San Antonio Spurs – Cleveland Cavaliers 116-110