I risultati della notte: Toronto, Philadelphia e Portland in semifinale, Denver sul 3-2

La giocata della notte e (fino a questo momento) dei playoff arriva dalle mani di Damian Lillard. Con il cronometro che ticchetta verso lo zero e il tabellone in parità, la superstar dei Portland Trail Blazers manda a bersaglio una tripla assurda in step-back sulla faccia di Paul George, alzandosi a pochi centimetri dal logo di centrocampo, e festeggia mandando "tanti saluti" all'eliminata OKC (118-115 il finale). Un tiro e un canestro assurdi, totalmente senza senso, che coronano una prestazione da 50 punti e 10 bombe (la migliore nell'intera storia di Portland ai playoff) e permettono agli stessi Blazers di tornare in semifinale di Conference dopo due anni di assenza. Per il resto, 17 punti a testa per CJ McCollum e Mo Harkless e 13 di Enes Kanter. Per i Thunder, che sprecano un cuscinetto di 15 punti di margine con meno di 8' da giocare, non servono i 36 di Paul George e i 29 con 14 assist e 11 rimbalzi di Russell Westbrook, sporcati però da un modesto 11/31 dal campo e dall'errore in penetrazione nell'azione precedente il canestro funambolico di Lillard.

Portland attende ora la vincente della serie tra Denver Nuggets e San Antonio Spurs, che vede ora la franchigia del Colorado riprendere il controllo della serie (3-2) grazie al successo casalingo per 108-90. Ottima prestazione della coppia composta da Nikola Jokic (16 punti, 11 rimbalzi e 8 assist) e Jamal Murray (23 punti e 7 assist), tornati a "cliccare" assieme come successo a lungo in regular-season. Per San Antonio, a -11 all'intervallo lungo e poi sprofondata sotto un terzo quarto da 21-32 per i Nuggets, non bastano i 17 con 10 rimbalzi di LaMarcus Aldridge e i 17 di DeMar DeRozan (ma 6/15 al tiro).

Lo scacchiere è invece completo nella Eastern Conference, dove Philadelphia e Toronto si affronteranno in semifinale, raggiungendo la coppia già formata da Milwaukee e Boston. I Sixers asfaltano i Brooklyn Nets 122-100 toccando anche il +31 a fine terzo quarto, e chiudono la serie sul 4-1 infilando il quarto successo consecutivo dopo il ko in gara-1. Joel Embiid può preservare il suo ginocchio dolorante giocando soltanto 20' ma estremamente produttivi, chiusi con 23 punti, 13 rimbalzi e un plus-minus di +26. In doppia cifra anche Ben Simmons (13), Tobias Harris (12) e JJ Redick (11) per una Phila che manda a referto tutti gli effettivi dando tantissimo spazio alla panchina. Su sponda Nets, 21 punti di Rondae Hollis-Jefferson, 18 di Caris LeVert e 14 di Rodion Kurucs.

Vittoria in carrozza anche per i Toronto Raptors, che eliminano gli Orlando Magic in cinque gare seguendo lo stesso spartito dei Sixers con Brooklyn: 115-96 il finale di una partita già ampiamente segnata dopo i primi due quarti, chiusi dai Dinosauri sul +20. Kawhi Leonard detta il passo con 27 punti, 7 rimbalzi e 5/5 dall'arco, seguito dai 24 con 6 rimbalzi di Pascal Siakam e dai 14 con 9 assist di Kyle Lowry. Per Orlando, 15 punti di DJ Augustin e 12 a testa dalla panchina per Terrence Ross e Wes Iwundu.

I risultati della notte: