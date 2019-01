I risultati della notte: Toronto sbanca Milwaukee, vittorie per San Antonio, Golden State e Denver

Non ha deluso le aspettative l’incontro più atteso della giornata. Nella sfida tra Milwaukee Bucks e Toronto Raptors, rispettivamente prima e seconda nella Eastern Conference, ad avere la meglio è stata la formazione canadese con il punteggio finale di 116-123. Alla formazione di Mike Budenholzer non basta una prova di Giannis Antetokounmpo formato MVP (43 punti e 18 rimbalzi) per centrare la sesta vittoria consecutiva. Pascal Siakam e Kawhi Leonard (30 punti a testa), ben supportati da Serge Ibaka (25 punti), consegnano la vittoria ai Raptors.

Prosegue l’ottimo momento dei San Antonio Spurs, che trovano la quarta vittoria consecutiva avendo la meglio sui Memphis Grizzlies con il punteggio di 108-88. Ottima prestazione di squadra per gli uomini di Gregg Popovich, con cinque giocatori in doppia cifra: il migliore è Derrick White (19 punti), seguito da LaMarcus Aldridge (18 punti) e Patrick Mills (15 punti). Serata non particolarmente brillante per Marco Belinelli (9 punti in 19 minuti, con 0/3 dall’arco). In casa Memphis si salva soltanto Mike Conley (21 punti).

Successo sofferto ma preziosissimo quello ottenuto dai Golden State Warriors sul campo dei Sacramento Kings per 123-127. Sfida che procede a corrente alternata: nel finale ci pensa un ritrovato Steph Curry (42 punti con 10/20 da tre), ben supportato da Kevin Durant (29 punti) a consegnare la vittoria alla squadra di Steve Kerr. A Sacramento non bastano Buddy Hield (32 punti) e Justin Jackson (28 punti). Si interrompe invece la striscia di vittorie consecutive degli Houston Rockets, sconfitti dai Portland Trail Blazers per 110-101. Fatale agli ospiti il finale di secondo quarto, dove la formazione di Terry Stotts piazza un parziale di 13-0, portandosi all’intervallo lungo sul +13 (59-46) e gestendo poi il margine nella ripresa. Serata da protagonisti per Jusuf Nurkic (25 punti e 15 rimbalzi) e per C.J. McCollum (24 punti), mentre ai Rockets non basta il solito James Harden (38 punti e nona partita consecutiva con cinque o più triple mandate a segno).

Nessun problema per i Denver Nuggets contro gli Charlotte Hornets: risultato finale 123-110 e quinto successo in serie per gli uomini di Michael Malone. Gli ospiti hanno il merito di restare a contatto per tre quarti di gara (89-84), grazie soprattutto ad un ottimo Kemba Walker (20 punti). Nell’ultimo periodo, però, la capolista della Western Conference inserisce le marce alte e trova l’allungo decisivo, trascinata da uno scatenato Nikola Jokic, alla miglior prestazione stagionale (39 punti e 12 rimbalzi). Terza vittoria consecutiva per i Philadelphia 76ers che costringono alla resa i combattivi Dallas Mavericks con il punteggio di 106-100. Nella terza frazione Philadelphia prende il largo grazie a Joel Embiid (25 punti) e alla coppia formata da Ben Simmons e J.J. Redick (20 punti a testa). Serata non particolarmente brillante per Luka Doncic (14 punti), il migliore dei Mavericks è Wesley Matthews (18 punti).

Vittoria in rimonta per gli Utah Jazz in casa dei Detroit Pistons. Dopo un primo quarto dominato dalla squadra di Blake Griffin (il migliore, con 34 punti), gli uomini di Quin Snyder si riavvicinano progressivamente e completano l’opera nell’ultimo periodo, per il 105-110 finale. Grandi protagonisti Donovan Mitchell (26 punti) e Ricky Rubio (18 punti, tra cui i quattro liberi decisivi nell’ultimo minuto dell’incontro). Nettissimo successo infine per i New Orleans Pelicans, che si impongono sul campo dei Cleveland Cavaliers con il punteggio di 98-133. Julius Randle e Jrue Holiday (22 punti per entrambi) sono i migliori della formazione ospite, mentre ai padroni di casa non basta Jordan Clarkson (23 punti) per evitare la nona sconfitta consecutiva, la trentaduesima stagionale in quaranta partite.

I risultati della notte:

