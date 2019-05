I risultati della notte: Toronto vola alle Finals per la prima volta, Milwaukee sconfitta

I Toronto Raptors raggiungono le NBA Finals 2019. Prima volta storica per la squadra canadese, che ha sconfitto nella finale della Eastern Conference i Milwaukee Bucks per 4-2. Toronto ha vinto anche gara-6 per 100-96, conquistando il quarto successo consecutivo nella serie e rimontando dallo 0-2 dopo le prime due sfide.

Kawhi Leonard ha compiuto la sua missione. In estate il trasferimento da San Antonio a Toronto e i mille dubbi sulle potenzialità della squadra canadese e su quanto il nativo di Los Angeles potesse incidere. Il connubio è stato perfetto ed il massimo si è visto nei playoff, con Leonard che ha trascinato la squadra prima contro Philadelphia ed ora contro Milwaukee. In questa gara-6 l’ex Spurs ha messo a referto 27 punti, 17 rimbalzi e 7 assist in 41 minuti di gioco, numeri da vero leader.

Importantissimi anche i 18 punti di Pascal Siakam ed anche i 17 di Kyle Lowry e i 14, uscendo dalla panchina di Fred VanVlet. Per Giannīs Antetokounmpo alla fine ci sono 21 punti e 11 rimbalzi e ai Bucks non sono bastati nemmeno i 18 di Brooke Lopez. Fondamentale è stata la difesa di Toronto sul greco e Middleton, in difficoltà soprattutto nell’ultimo quarto.

Gli ospiti sono partiti fortissimo, piazzando un primo quarto da 31-18. I Raptors si sono trovati ad inseguire tutto il secondo quarto e anche per metà del terzo, trovandosi anche sotto di quindici punti. Sul -12 a due minuti dalla fine della terza frazione Leonard ha trascinato Toronto, piazzando un parziale di 10-0, che ha rimesso in partita i padroni di casa (76-71 per i Bucks prima dell’ultima sirena).

Dalla panchina sono arrivati poi canestri molto pesanti di Powell ed Ibaka, con il sorpasso effettuato da Siakam a nove minuti dal termine. Ancora Leonard ha portato sul +8 Toronto (87-79), ma Milwaukee ha saputo arrivare fino al -1, ma la difesa Raptors ha tenuto. Nel finale poi ancora Leonard e Siakam hanno costruito il break decisivo, conquistando alcuni rimbalzi in attacco che hanno fatto la differenza. I liberi di Leonard del +6 hanno suggellato il tutto, con la festa Raptors che è potuta cominciare.

Il tabellino

TORONTO RAPTORS – MILWAUKEE BUCKS 100-94 (18-31, 25-19, 28-26, 29-18)

Toronto: Leonard 27, Siakam 18, Lowry 17

Milwaukee: Antetokounmpo 21, Lopez 18, Middleton 14