I risultati della notte: trentello di Wade nell'ultima in carriera a Miami

Penultima notte di regular season in NBA con ben undici partite in programma. Aspettando la conclusione di domani e la definizione finale del tabellone dei playoff, alcuni verdetti sono già stati espressi. L’aspetto più interessante riguarda sicuramente la lotta tra Detroit e Charlotte per l’ultimo posto disponibile ad Est, dove le prime cinque posizioni della classifica sono già riservate nell’ordine a Milwaukee, Toronto, Philadelphia, Boston e Indiana. Situazione più complicata ad Ovest, con Golden State già certa del primato, ma con Denver, Houston e Portland ancora in lotta per le posizioni dalla seconda alla quarta. Utah ha, invece, ipotecato il quinto posto, mentre OKC ha bisogno di una vittoria per mettere al sicuro la sesta posizione.

Per l’ultimo posto disponibile ad Est restano ancora in corsa soltanto due formazioni: Detroit Pistons e Charlotte Hornets. La squadra di Dwane Casey mantiene una vittoria di vantaggio dopo aver superato i Memphis Grizzlies con il punteggio di 100-93 con una rimonta incredibile nell’ultimo quarto e grazie alle ottime prove di Ish Smith (22 punti) e Andre Drummond (20 punti e 17 rimbalzi). Gli uomini di James Borrego tengono vive le speranze agguantando la quarta vittoria consecutiva sul campo dei Cleveland Cavaliers per 97-124 trascinati dalla coppia formata da Kemba Walker (23 punti) e Jeremy Lamb (23 punti). Sfumano invece le possibilità di accedere ai playoff dei Miami Heat nonostante la netta vittoria sui Philadelphia 76ers (già certi di chiudere in terza posizione) con il punteggio di 122-99 e nonostante Dwyane Wade (30 punti), all’ultima partita della carriera di fronte al proprio pubblico.

Nella sfida più attesa della notte gli Oklahoma City Thunder sconfiggono gli Houston Rockets con il punteggio di 112-111 in un finale appassionante e impediscono agli uomini di Mike D’Antoni di salire al secondo posto in classifica. Gli ospiti conducono l’incontro sin dal termine del primo quarto (26-32), ma non riescono ad allungare in maniera determinante e iniziano l’ultimo periodo sul +13 (80-93). La replica dei padroni di casa ribalta la situazione riaprendo l’incontro e nel finale giocato sul filo dell’equilibrio la tripla di Paul George (27 punti) su assist di Russell Westbrook (29 punti, 12 rimbalzi e 10 assist) vale il 112-111. Nell’ultimo possesso James Harden (39 punti e 10 rimbalzi) sbaglia la tripla del sorpasso.

Sconfitta sul campo degli Utah Jazz per i Denver Nuggets, che cadono per 118-108 e avranno bisogno di una vittoria domani per ipotecare il secondo posto ad Ovest. Serata da assoluto protagonista per Donovan Mitchell (46 punti), ben supportato da Rudy Gobert (20 punti e 10 rimbalzi) tra le fila degli uomini di Quin Snyder, mentre Mailk Beasley (25 punti), Monte Morris (22 punti) e Jamal Murray (22 punti) non bastano agli ospiti. Restano ancora vive le speranze di terzo posto dei Portland Trail Blazers dopo il successo in volata per 101-104 sul campo dei Los Angeles Lakers. La tripla di Maurice Harkless (26 punti) ad un secondo dalla sirena regala la vittoria agli uomini di Terry Stotts, mentre un ottimo Kentavious Caldwell-Pope (32 punti) non riesce ad evitare la sconfitta per la formazione di casa, vera delusione della stagione.

Tutto già deciso invece nelle altre cinque partite. Sul campo dei Washington Wizards arriva l’ultima vittoria della regular season dei Boston Celtics, già sicuri di chiudere al quarto posto, per 110-116 grazie a Terry Rozier (21 punti) e a ben sette giocatori in doppia cifra. Sesta vittoria consecutiva dei Golden State Warriors che si impongono in casa dei New Orleans Pelicans con il punteggio di 103-112 trascinati da DeMarcus Cousins (21 punti e 12 rimbalzi), Damion Lee (20 punti) e Quin Cook (19 punti). Desta però preoccupazione tra le fila della squadra di Steve Kerr l’infortunio alla caviglia di Steph Curry, le cui condizioni saranno da valutare nei prossimi giorni.

Successo esterno anche dei Toronto Raptors sul campo dei Minnesota Timberwolves per 100-120 con protagonista Kawhi Leonard (20 punti). Infine sconfitta casalinga dei Chicago Bulls contro i New York Knicks per 86-96, con un Dennis Smith (25 punti) particolarmente ispirato, e vittoria dei Dallas Mavericks sui Phoenix Suns per 120-109 grazie alla coppia formata da Dirk Nowitzki (30 punti) e Luka Doncic (21 punti, 16 rimbalzi e 11 assist).

I risultati della notte

Detroit Pistons – Memphis Grizzlies 100-93

Washington Wizards – Boston Celtics 110-116

Cleveland Cavaliers – Charlotte Hornets 97-124

Miami Heat – Philadelphia 76ers 122-99

New Orleans Pelicans – Golden State Warriors 103-112

Chicago Bulls – New York Knicks 86-96

Minnesota Timberwolves – Toronto Raptors 100-120

Dallas Mavericks – Phoenix Suns 120-109

Utah Jazz – Denver Nuggets 118-108

Oklahoma City Thunder – Houston Rockets 112-111

Los Angeles Lakers – Portland Trail Blazers 101-104