I risultati della notte: tutto facile per Golden State e Houston, Doncic trascina ancora Dallas

Sono nove le partite della notte NBA. Tutto davvero molto facile per i Golden State Warriors che demoliscono 146-109 i Chicago Bulls in una partita che era già finita al termine del primo quarto, chiuso dai campioni in carica con un parziale a loro favore di 43-17. Klay Thompson segna 30 punti, Steph Curry ne mette 28 (8 assist) e poi Kevin Durant ce ne aggiunge altri 22, mentre in casa Chicago l’unico a salvarsi è Zach LaVine, che mette a referto 29 punti.

Vittoria con lo stesso copione dei Warriors anche per gli Houston Rockets, che superano 141-113 i Cleveland Cavaliers, arrivati alla loro dodicesima sconfitta consecutiva e sempre più ultimi nella Eastern Conference. La squadra di Mike D’Antoni ha chiuso la pratica già nel primo quarto, chiuso avanti 42-22, per poi divertirsi ad osservare lo show di James Harden, che ha messo a referto una tripla doppia da 43 punti, 12 assist e 10 rimbalzi.

Passaggio alla Eastern Conference, dove sono scese in campo le prime quattro della classifica. Terzo successo di fila per i Toronto Raptors, che si impongono 122-105 contro i Brooklyn Nets grazie ad un secondo quarto da 36-18 in favore dei canadesi. Doppia doppia per Kawhi Leonard, che ha chiuso con 20 punti ed 11 rimbalzi, mentre ai Nets non sono bastati i 24 punti di D’Angelo Russell.

Senza Giannis Antetokounmpo e Joel Embiid cadono sia Milwaukee sia Philadelphia. I Bucks vengono sconfitti a Washington per 113-106 con i Wizards trascinati dai 32 punti di Bradley Beal e soprattutto dalla notte magica di Tomas Satoransky, che realizza la sua prima tripla doppia della carriera in NBA chiudendo con 18 punti, 12 rimbalzi e 10 assist.

I 76ers, invece, cadono addirittura in casa contro gli Atlanta Hawks per 123-121. Non basta la tripla doppia di Ben Simmons (23 punti, 15 assist e 10 rimbalzi), ma sono decisivi i 29 punti di Kevin Huerter (career high) e i 25 di John Collins, che ha messo il canestro della vittoria a nove secondi dalla fine. Jimmy Butler ha poi sbagliato i due liberi per andare al supplementare.

Vincono, invece, gli Indiana Pacers, terza forza ad Est. Bel successo in quel di New York per 121-106 grazie alla doppia doppia di Domantas Sabonis (22 punti e 15 rimbalzi) e ai 19 punti di Victor Oladipo, mentre ai Knicks non bastano i 21 punti di Emmanuel Mudiay.

Ancora senza LeBron James, i Los Angeles Lakers perdono 113-95 in casa degli Utah Jazz di un Donovan Mitchell da 33 punti e 9 assist. Successo anche dei Portland Trail Blazers, che superano agevolmente in casa gli Charlotte Hornets per 127-96 con 30 punti di CJ McCollum.

Il capitolo finale di questo riassunto della notte NBA, però, se lo prende tutto Luka Doncic. Dallas vince 119-115 contro Minnesota ed il grande protagonista è proprio lo sloveno. Tripla doppia sfiorata con 29 punti, 12 assist e 8 rimbalzi, ma soprattutto un finale di partita da fenomeno, con una serie di canestri pesanti e la tripla del sorpasso a 23 secondi dalla fine. Ai T’Wolves non bastano la doppia doppia di Karl-Anthony Towns (30 punti e 11 rimbalzi) e i 21 punti di Derrick Rose.

I risultati della notte

Philadelphia 76ers – Atlanta Hawks 121-123

Washington Wizards – Milwaukee Bucks 113-106

New York Knicks – Indiana Pacers 106-121

Toronto Raptors – Brooklyn Nets 122-105

Houston Rockets – Cleveland Cavaliers 141-113

Minnesota Timberwolves – Dallas Mavericks 115-119

Portland Trail Blazers – Charlotte Hornets 127-96

Utah Jazz – Los Angeles Lakers 113-95

Golden State Warriors – Chicago Bulls 146-109