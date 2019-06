Iguodala decisivo, l'impatto di Cousins e i 34 assist: Golden State vince di squadra

Con un incredibile secondo tempo e un'eccezionale prestazione di squadra, i Golden State Warriors vincono gara 2 a Toronto contro i Raptors e pareggiano 1-1 nelle NBA Finals, un colpo importante in vista delle prossime due sfide a Oakland. Un successo che conferma la forza dei bi-campioni in carica di Steve Kerr nonostante la nota assenza di Kevin Durant, i problemi di disidratazione di Curry, le condizioni non perfette di Iguodala e gli infortuni durante la partita di Looney prima e Klay Thompson nel finale.

Ancora una volta però vale il mantra "Strenght in Numbers", la "forza nei numeri", non mente e Golden State vince alla sua maniera, con una difesa super, soprattutto nella ripresa, il movimento di uomini e palla come testimoniano i 34 assist finali, e il contributo di tutti, panchinari in primis, compreso Bogut che non aveva visto il campo in gara 1. Poi quando c'è da chiudere il discorso, si va dai veterani e i veterani rispondono: citofonare Andrea Iguodala...

Iguodala, ancora lui

" Io la vedo come una mancanza di rispetto, quella di lasciare un giocatore come Andre libero così, su un tiro decisivo. Ne ha già messi in passati, e lo ha fatto anche stasera "

A parlare nel post partita è Stephen Curry che sottolinea come la scelta dei Raptors di lasciar tirare Iguodala, sul 106-104 ad una manciata di secondi dalla fine, sia stata errata e persino irrispettosa. Vero che l'ex Denver Nuggets non è un grande specialista del tiro da fuori (33% in carriera) e che veniva da uno 0 su 11 nelle ultime quattro gare giocate (5 su 8 invece nella gara 6 con Houston, non a caso...), ma è pur sempre un leader, un professionista di un'intelligenza unica ed è stato MVP delle Finals 2015, quelle del primo titolo dei Warriors, quando punì a ripetizione i raddoppi su Curry e Thompson con bombe in serie. Stanotte è stato ancora letale perchè, oltre al canestro del definitivo 109-104 sfruttando un raddoppio sul solito Steph, era stato lui a dare il via al clamoroso terzo quarto con 5 punti filati e una difesa perfetta. Un leader vero, silenzioso, che sta anche giocando sul dolore visti i problemi al polpaccio sinistro e la botta per il duro blocco di Gasol nel primo tempo.

Terzo quarto da urlo e la gioia di passarsi la palla

L'inizio di gara 2 assomigliava sinistramente a gara 1, coi Warriors dominati dalla fisicità e dall'entusiasmo dei Raptors. Sul -12 ad un certo punto del secondo periodo (47-32), i Warriors hanno avuto un sussulto da Curry e sono tornati negli spogliatoio per l'intervallo con un miracoloso -5. Nel terzo quarto è stata un'altra musica, la musica di Golden State: i Raptors sono rimasti paralizzati dall'aggresività difensiva degli avversari, Green, Cousins e Iguodala hanno impedito ogni giocata, e dall'altra parte sono arrivati i canestri da Warriors, in transizione, coi tagli, coi blocchi lontano dalla palla e ciechi, insomma uno spettacolo testimoniato dal 18-0 dei primi 6' minuti che porta i californiani da -5 (54-59) a +13 (72-59), con Toronto che sbaglia 8 tiri e perde 5 palloni. Un terzo periodo da 34-21 dove i Warriors hanno avuto 14 assist su 14 canestri.

Già, gli assist... Un dato assoluto che testimonia il gioco armonico e di condivisione del pallone degli Warriors, quello che li ha fatti diventare grandissimi e che ha permesso loro di vincere 32 delle 34 partite senza Kevin Durant (!), e addirittura almeno una gara in trasferta in 23 serie consecutive di playoff giocate (record NBA). Sono 34 assist su 38 canestri in tutto, 22 su 22 nel secondo tempo, il 100% di assist rate, dato che soltanto i San Antonio Spurs nelle Finals 2005 avevano centrato in un tempo. Per Cousins e Iguodala 6 a testa, 9 addirittura per Draymond Green che sfiora la seconda tripla doppia consecutiva e si conferma anima, metronomo e "playmaker" in senso letterale di questi Warriors.

"Boogie" Cousins fa la differenza

Dopo una gara 1 senza lasciare il segno e un inizio di gara 2 disastroso, DeMarcus Cousins cambia marcia nel secondo tempo ed è decisivo per vincere al pari degli altri. Fuori dal 18 aprile per un infortunio al quadricipite, l'ex stella di Kings e Pelicans parte in quintetto in gara 2 e sbaglia di tutto, con una difesa orrenda che permette ai Raptors di colpirlo continuamente. Nel secondo periodo tiene a galla i suoi con 7 punti di fila, poi il capolavoro dopo l'intervallo: in difesa è un gigante, dalle sue parti non si passa, prende tutti i rimbalzi alla sua portata e in attacco spiega pallacanestro, con una serie di assist fuori dal comune per uno con quel fisico. Sovrappeso, quasi mai in controllo emotivo ma tecnica e comprensione del gioco "5 stelle lusso": finisce con 11 punti, 10 rimbalzi, 6 assist e 2 stoppate. Soprattutto +12 di plus minus e +21.1 su 100 possessi (Netrating) nei 28' con lui in campo, il più alto della squadra.

Coach Steve Kerr è soddisfatto di DeMarcus, al debutto assoluto da titolare in una finale NBA:

" Doveva giocare al massimo 20 minuti, poi sono diventati 28... È stato fantastico. Avevamo bisogno del suo contributo per vincere "

Cook, Bogut e il resto della ciurma

Ok Draymond Green, ok gli Splash Brothers, ma per avere la meglio su questi Toronto Raptors serve il contributo di tutti. E ancora una volta Steve Kerr ha avuto le risposte che voleva, anche da chi non aveva giocato in gara 1 come Andrew Bogut. Il centro australiano, campione NBA coi Warriors nel 2015, è entrato in campo nel già citato terzo periodo anche per l'infortunio di Looney e ha risposto con 6 punti senza errori al tiro in 7 minuti. Due punti anche per Jerebko e McKinnie, chirugico il solito veterano Shaun Livingston, 6 punti e 3 assist, l'ultimo per la tripla di Iguodala che ha chiuso i conti. E poi Quinn Cook, salito in cattedra nel quarto periodo e autore di due bombe in fila (tre alla fine) per il 98-88 che ha tenuto a distanza Toronto nel momento in cui si è infortunato Thompson. Proprio l'ex Duke, grande amico di Durant e elemento positivo nello spogliatoio, sarà chiamato ad un ruolo importante in gara 3, soprattutto se Klay non dovesse essere della partita.