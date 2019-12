Il farmaco costa 2 milioni, Luka Doncic partecipa alla raccolta fondi per curare un bimbo sloveno

Luka Doncic ha solo 20 anni e ha classe e carattere da vendere. E no, non stiamo parlando (solo) del campo. Perché sul parquet il classe 199 sta dominando con i suoi Dallas Mavericks ma quello che fa fuori dal campo è forse ancora più sorprendente.

Battere LeBron James a Los Angeles qualche giorno fa infatti, è stata la seconda cosa più importante fatta dal Rookie 2019 che ha parteciparto alla raccolta di 2,2 milioni di dollari per Kris, un bambino sloveno di 22 mesi cui è stata disgnosticata la SMA1, rara malattia genetica che provoca atrofia muscolare e che si verifica una volta ogni 10 mila casi. Per curare questa malattia, è necessaria una terapia genetica attraverso un farmaco che costa 2.125 milioni di dollari (dati 2018).

Così i genitori del piccolo Kris hanno avviato una campagna di crowdfunding e Doncic, ma anche altre importanti persoalità dello sport e della musica slovene e non (anche Valentino Rossi ha contribuito), si sono messi in moto per poter garantire le cure al piccolo Kris perché in Europa il farmaco non è ancora in corso di approvazione mentre in USA, questa terapia è già stata approvata e ha fermato la malattia in oltre 30 casi.

La cifra raccolta potrà permettere a Kris non solo di curarsi all’UCLA Medican Center, ma coprirà anche le spese di tre mesi di vita a Los Angeles, periodo in cui dovrebbe esaurirsi la cura.

" È più importante del basket. Luka mostra ogni giorno che è una persona buona e per me, da madre, è più importante. "

Così la mamma di Luka Doncic, Mirjam Poterbin ha dichiarato in un’intervista a Brad Townsend, il giornalista che si occupa dei Mavericks per Dallas Morning News.

Complimenti Luka. Performance da MVP in campo, ma soprattutto fuori.