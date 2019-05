La tavola è apparecchiata per le NBA Finals 2019 tra Toronto Raptors e Golden State Warriors. La serie, al via nella notte tra giovedì e venerdì in Italia, suscita grande curiosità per vedere se i californiani riusciranno a mantenere i favori del pronostico contro i lanciatissimi canadesi di Kawhi Leonard nonostante i dubbi sul rientro di Kevin Durant e sulla mancanza del fattore campo dato che si partirà con le prime due gare alla Scotiabank Arena di Toronto (più le eventuali gare 5 e 7). Il gruppo guidato da Steve Kerr ha però già dimostrato di avere una "resilienza" con pochi eguali, capace di superare liti e problemi di spogliatoi, assenze legate agli infortuni e critiche e speculazioni dall'esterno, riguardanti in particolare il futuro delle sue stelle, il Durant di cui sopra ma anche Klay Thompson. Dalla parte dei Warriors ci sono le motivazioni, tantissime, perchè il gruppo guidato da Stephen Curry e Draymond Green è praticamente all'ultimo ballo in questa versione e perchè bisogna dire addio a Oakland nel modo migliore prima di sbarcare nel nuovo Chase Center a San Francisco.

Il Three-Peat e l'immortalità

Se sono o no la miglior squadra NBA di sempre è un discorso che interessa il giusto, anche se la narrativa è sempre importante. Però, numeri alla mano, questi Golden State Warriors hanno già fatto un passo importante verso l'immortalità raggiungendo la quinta finale consecutiva (2014-2019), roba che è riuscita soltanto ai mitici Boston Celtics di Red Auerbach tra il 1957 e il 1966, in un'altra epoca e in un'altra pallacanestro. Ora l'obiettivo è quello di fare l'agognato "Three-Peat", conquistare il terzo titolo consecutivo (e quarto in 5 anni), un'impresa che soltanto altre tre franchigie hanno compiuto: i Boston Celtics, i Lakers, sia in versione Minneapolis, sia in versione Los Angeles, e i Chicago Bulls, due volte, con Michael Jordan negli anni '90. In uno di questi "Three-Peat" dei Bulls, il secondo, c'era anche un certo Steve Kerr, che guarda caso è l'allenatore dei Golden State Warriors...

Le franchigie da "Three-Peat"

Squadra Titoli Anni Minneapolis Lakers 3 1952-1954 Boston Celtics 8 1959-1966 Chicago Bulls 3 1991-1993 Chicago Bulls 3 1996-1998 Los Angeles Lakers 3 2000-2002

Il futuro: Durant verso l'addio, Thompson può restare

Il discorso riguardante questi Golden State Warriors è strettamente legato al futuro, un focus che è stato al centro per tutta la stagione e che ha causato inevitabilmente tensioni, mugugni, indiscrezioni e il famoso scontro tra Draymond e Kevin Durant. Il nome di KD è chiaramente quello attorno a cui gira tutto, aldilà dell'infortunio che lo sta tenendo ai box da gara 5 dei Rockets: il numero 35 rinuncerà alla player option da 31.5 milioni di dollari, diventerà free agent e deciderà dove e se trasferirsi. Difficile che rimanga a Golden State, resta viva la pista New York Knicks anche se ultimamente si sono impennate le quotazioni che lo vogliono ai Los Angeles Clippers. Discorso diverso per Klay Thompson: tutti, ma proprio tutti, vogliono che resti, è uno dei "Splash Brothers", uno del nucleo originario e un elemento amato nello spogliatoio e nell'ambiente. Più volte è filtrata la volontà di Klay di restare soltanto col massimo salariale ed è praticamente scontato che la proprietà lo accontenti visto che, essendo stato escluso da uno dei tre quintetti All NBA, può incassare un max da 194 milioni in 5 anni invece che 221 in 5 anni se fosse stato tra i migliori 15 giocatori della stagione. Con quel risparmio i Warriors potrebbero tentare di tenere anche Durant ma andrebbero abbondantemente in territorio di "luxury tax": più facile che concentrino le risorse rafforzando il supporting cast dato che Kevon Looney, Jordan Bell, Quinn Cook, Jonas Jerebko saranno free agent. E poi c'è la questione DeMarcus Cousins: quest'anno è stata una scommessa a basso costo e a zero rischi, però ora bisogna capire cosa fare perchè difficilmente si accontenterà di un altro anno a 5 milioni.

Il monte stipendi dei Warriors

Giocatore 2018-19 2019-20 Stephen Curry $37,457,154 $40,231,758 Kevin Durant $30,000,000 $31,500,000 (player option) Klay Thompson $18,988,725 $0 Draymond Green $17,469,565 $18,539,130 Andre Iguodala $16,000,000 $17,185,185 Shaun Livingston $8,307,692 $7,692,308 (team option) DeMarcus Cousins $5,337,000 $0 Jonas Jerebko $2,165,481 $0 Jacob Evans $1,646,400 $1,928,280 Kevon Looney $1,567,007 $0 Quinn Cook $1,544,951 $0 Damian Jones $1,544,951 $2,305,057 Jordan Bell $1,378,242 $0 Alfonzo McKinnie $1,349,383 $1,588,231

Addio Oakland: i Warriors sbarcano a "Frisco"

Dall'anno prossimo saranno i San Francisco Warriors. No, scherzi a parte, saranno sempre i Golden State Warriors ma si trasferiranno in città, lasceranno la periferica Oakland e sbarcheranno a San Francisco, nella scintillante "Frisco", a Mission Bay, nel nuovissimo Chase Center, avvenieristica arena da 18mila spettatori che verrà inaugurata il prossimo 5 ottobre. Un passo necessario per una franchigia che negli ultimi 5 anni ha fatto registrare un plus-valore del 367% e che ora vale 3.5 miliardi di dollari. Un trasferimento non semplice e tutt'altro che doloroso per un quartiere, Oakland appunto, che perderà anche i mitici Raiders del football NFL, destinati a Las Vegas. L'arena, sponsorizzata Oracle dal 2006, saluterà i Warriors dopo 47 stagioni e per questo motivo la squadra di Steve Kerr vorrà chiudere regalando un'altra gioia, il titolo NBA 2019!

Curry MVP e l'extra-motivazione

" Sappiamo che questi momenti non durano per sempre. Ovviamente ci sono tanti interrogativi riguardo la squadra, tante cose che possono cambiare in estate. Cercheremo di trarre vantaggio da queste opportunità e fare del nostro meglio consci di tutto "

Parole da leader quelle di Draymond Green, lo spirito, l'anima di questi Golden State Warriors, uno che nei playoff ha cambiato marcia e che ha bisogno di stimoli per rendere al meglio, le motivazioni sono la sua benzina, per lui ma come per tutto il gruppo di Steve Kerr, troppo abituato a vincere per non annoiarsi e rilassarsi. Il fatto che questo possa essere "Last Dance", l'ultimo ballo, è la spinta maggiore che hanno questi Warriors per battere i Raptors e conquistare il quarto titolo in 5 anni. E Stephen Curry? Ah già, c'è anche Steph, uno che ha dominato la serie con Portland con oltre 36 punti di media e che è tornato ad essere il volto della franchigia. Lui che nei precedenti tre trionfi non è mai stato MVP delle Finals. Non ha mai fatto una piega, mai una parola fuori posto, mai un segno di invidia o insofferenza verso Kevin Durant: Curry è un leader vero, silenzioso, uno che non ha bisogno di rincorrere un premio come miglior giocatore delle finali per essere meglio di quanto già non sia. E che sarà ancora il simbolo dei Warriors, a prescindere da come vada questa finale NBA.

Stephen Curry #30, Klay Thompson #11 and Draymond Green #23 of the Golden State Warriors celebrate after defeating the Portland Trail Blazers 114-111 in game two of the NBA Western Conference Finals at ORACLE Arena on May 16, 2019 in OaklandGetty Images