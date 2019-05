" Quando mi diverto, il mio modo di giocare cambia. Dico sempre che, se non mi vedete sorridere in campo, significa che sto giocando male o che non sono in partita. So che devo divertirmi per dare il meglio - Joel Embiid. "

Dopo due partite sottotono, Joel Embiid torna a far salire il volume di radio. The Process mette a referto 33 punti con 10 rimbalzi e 5 stoppate e trascina i Philadelphia 76ers al successo sui Toronto Raptors per 116-95 in gara-3, vittoria che vale il vantaggio per 2-1 nella serie. Il centro dei Sixers, esaltato dal pubblico di casa con il coro "MVP! MVP!", riceve una grandissima mano da Jimmy Butler, il migliore finora nella serie, che sfiora la tripla doppia con 22 punti, 9 assist e 9 rimbalzi.

Toronto, che non va oltre il 25% dall'arco, ha un Kawhi Leonard da 33 punti (13/22 al tiro), fondamentale per mantenere la barca in linea di galleggiamento nel terzo periodo, ma poco altro: la panchina, lì dove i Raptors dovrebbero avere un vantaggio, produce una manciata di punti (dall'altra parte, 10 di un James Ennis sempre più nella serie e regolarmente in campo gli acciaccati Scott e Monroe), Kyle Lowry si ferma a 7 con un triste 2/10 dal campo, così come soltanto 7 sono anche i punti di Marc Gasol.

Gara-4 è in programma domenica, sempre a Philadelphia.

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 116-95 (serie 2-1 Philadelphia)