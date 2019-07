Kawhi Leonard fa aspettare tutti: Raptors favoriti, i Lakers hanno fretta, i Clippers sperano

Restare in Canada o tornare a casa, a Los Angeles. Questo il dilemma di Kawhi Leonard, un dubbio che ormai va avanti da settimane e che tutto il mondo attende, non solo l'NBA: l'MVP delle Finals 2019, vinte da protagonista coi Raptors, è l'ultimo grande free agent rimasto sul mercato e si aspetta soltanto lui per chiudere il cerchio. Vero che non ha alcuna data entro cui firmare e può prendersi tutto il tempo di cui ha bisogno, però è altrettanto vero che le alternative sono sempre di meno per chi delle tre candidate a prenderlo, Raptors, Clippers e Lakers, non riuscirà ad ingaggiarlo.

Se per i vari Durant, Irving, Kemba Walker e Jimmy Butler, o anche LeBron James l'anno scorso, la decisione sul futuro è arrivate nelle primissime ore di mercato o addirittura era trapelato qualcosa in anticipo, nel caso di Leonard non è uscito nulla, nemmeno i migliori insider come Adrian Wojnarowski di ESPN e Shams Charania di The Athletic sono riusciti ad avere la più piccola indicazione. Anche perchè Kawhi è un tipo schivo, riservatissimo, che parla poco coi media e non ama le luci dei riflettori, e di conseguenza ci si interroga persino sulle modalità con cui farà sapere la sua decisione.

Raptors favoriti

Secondo l'ex giocatore NBA Jalen Rose, ora opinionista, Kawhi Leonard resterà al 99,9% ai Raptors. Forse la percentuale di permanenza in Canada non è così alta ma la sensazione diffusa è che Toronto sia favorita, non soltanto perchè la stella li abbia lasciati per ultimi nella sua agenda degli incontri, dopo aver parlato con Clippers e Lakers. Questi i motivi per cui dovrebbe restare ai Raptors:

Ha vinto il titolo 2019 e la squadra sarà praticamente la stessa nella prossima stagione

In Canada è ormai una sorta di divinità e ai Raptors sarebbe l'unica e principale stella

I Raptors possono offrirgli più soldi di tutti: 190 milioni di dollari in 5 anni, le altre al massimo 140 per 4 anni

Ai Raptors ha trovato uno staff medico che ha saputo curarlo e gestirlo dopo un anno di inattività, e un coaching staff che ha saputo valorizzarlo al meglio

"Ha avuto degli incontri positivi sia coi Clippers, sia coi Lakers, ma queste squadre devono riuscire a superare Toronto, perchè Toronto ha tutto, lì Kawhi sta bene e ha instaurato un rapporto di grande fiducia con loro. La fiducia è fondamentale per Kawhi", ha detto il giornalista di Fox Sports Cris Carter, che conosce Leonard da quando è entrato in NBA.

I Lakers hanno fretta, i Clippers attendono

L'alternativa a Toronto è il ritorno a casa, a Los Angeles, lui che è nato a Riverside, un sobborgo della "Città degli Angeli". I Lakers vorrebbero Kawhi per completare un tris incredibile di stelle con LeBron James e Anthony Davis mentre i Clippers ingaggerebbero Leonard per fare un'ulteriore passo nella loro crescita e inserire nel roster una star assoluta che li possa trasformare da "buona squadra" a "pretendente al titolo".

Sulla sponda gialloviola hanno fretta perchè il roster è nettamente incompleto - oltre James e Davis ci sono Kuzma e due innesti di contorno come Daniels e Dudley - e i free agent appetibili sul mercato sono sempre meno: pare che in caso di mancata firma di Leonard il GM Pelinka possa dirigersi su Danny Green, che piace anche ai Clippers ma potrebbe restare pure lui a Toronto, su Marcus Morris e su DeMarcus Cousins, talentuoso centro che però non sta avendo offerte per i problemi fisici e caratteriali. I Clippers invece sono più attendisti, hanno trattenuto tutti i loro pezzi migliori, hanno Danilo Gallinari e un buon nucleo di giovani: la loro offerta a Kawhi l'han fatta, in caso di 'no' ripartiranno e completeranno la squadra nella maniera giusta, vista l'esperienza del guru Jerry West dietro la scrivania.