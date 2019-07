Kawhi Leonard firma con i Clippers! Con lui arriva Paul George, Gallinari spedito ai Thunder

La decisione è arrivata: Kawhi Leonard firma con i Los Angeles Clippers! Il fresco campione NBA e MVP delle Finals ha informato le sue altre due pretendenti, Toronto Raptors e Los Angeles Lakers, la sua intenzione di andare ai Clippers: questo secondo la ricostruzione dell'insider di ESPN Adrian Wojnarowski. Ma i Clippers del guru Jerry West dietro la scrivania non si sono fermati: con Kawhi, che ha ovviamente firmato al massimo salariale (142 milioni di dollari per i prossimi 4 anni) hanno preso Paul George, terzo nella classifica per l'MVP dell'ultima regular season, in uno scambio che ha portato Danilo Gallinari, Shae Gilgeous-Alexander e ben sette scelte future al Draft agli Oklahoma City Thunder.

Per l'azzurro dunque inizierà una nuova avventura, la quarta in NBA dopo i New York Knicks, i Denver Nuggets e i Los Angeles Clippers: giocherà al fianco di Russell Westbrook in una stagione molto delicata dato che sarà all'ultimo anno dell'attuale contratto (incasserà oltre 22 milioni di dollari).

Molto delusi ovviamente i Los Angeles Lakers che speravano di comporre un super team con Leonard al fianco di LeBron James e Anthony Davis, e invece si dovranno accontentare di Danny Green, compagno di Kawhi nell'ultima stagione a Toronto: l'esterno ha firmato coi gialloviola per 2 anni a 30 milioni di dollari totali. Un innesto prezioso ma che ovviamente non centra nulla con la caratura di Kawhi. Inoltre per i gialloviola non sarà facile completare il roster dato che i giocatori liberi sono pochi e non di primo piano (già rifirmati la guardia Kentavious-Caldwell Pope e il centro JaVale McGee): il GM Rob Pelinka dovrà inventarsi qualcosa per allestire una squadra che possa davvero lottare per il titolo, oltre che avere la supremazia cittadina visto che dall'altra parte ora ci sono Kawhi e Paul George, fra l'altro due che nelle ultime due stagioni erano stati più volti indicati che obiettivi proprio dei Lakers.

E finisce la favola dei Toronto Raptors. La stagione trionfale chiusa col titolo NBA 2019, l'entusiasmo di un'intera città, l'amore di tutto il Canada, la "campagna" del rapper Drake, non sono bastati per trattenere Leonard, secondo gli insider deciso fin dalla scorsa estate a ritornare a casa, nella sua Los Angeles, il prima possibile: voleva fortemente già un anno fa, quando ancora era un giocatore dei San Antonio Spurs, lo ha fatto 12 mesi dopo e con un anello NBA in più. I Raptors proveranno a ripartire dal loro nucleo giovane, con Siakam e VanVleet, dai loro veterani, Lowry, Ibaka e Marc Gasol, e dal genio del presidente Masai Ujiri, ma è quasi scontato che non si riconfermeranno: anzi, al momento non è impossibile che restino fuori dai playoff.

Insomma, in 6 giorni, l'NBA è cambiata: ora non resta che aspettare ottobre quando le stelle scenderanno in campo e inizierà la corsa al titolo 2019-20.