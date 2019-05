Kawhi Leonard, l'uomo del destino che ha firmato la favola dei Toronto Raptors

Quando LeBron James ha lasciato vacante il trono della Eastern Conference spostandosi a Los Angeles, qualcosa si è acceso a Toronto. Qualcosa che ha portato squadra, dirigenza e città a pensare, dopo tanti anni di attesa, che questo sarebbe stato l'anno perfetto per scrivere una Cinderella story da tramandare per generazioni, l'ultimo capitolo di un libro aperto 18 anni fa con una trama lacunosa da raddrizzare.

I Toronto Raptors accedono alle Finals NBA per la prima volta nella storia, coronando un periodo d'oro di 6 stagioni consecutive ai playoff, frutto di cinque primi posti nell'Atlantic Division e di un ruolino di marcia che li ha sempre visti almeno nelle prime quattro teste di serie a Est, suggellato dal primo e secondo posto negli ultimi due anni. Una marcia che, per tre anni consecutivi, si è schiantata sui Cleveland Cavaliers di LeBron James, mattatori nella finale di Conference del 2016 (4-2, miglior risultato della storia della franchigia prima d'ora) e nelle semifinali del 2017 e 2018, con due rotondissimi 4-0. Il passaggio di LeBron in gialloviola ha creato un vuoto di potere nella Eastern Conference con quattro serie pretendenti (Milwaukee, Philadelphia e Boston le altre), ma il fato, finalmente non beffardo, ha scelto di premiare la squadra che ha più sofferto in passato. Con l'enorme aiuto di quel ragazzo con il #2 sulla schiena.

Le ultime 6 stagioni dei Toronto Raptors

Anno Record Seed Playoff 2013-14 48-34 3 1° turno 2014-15 49-33 4 1° turno 2015-16 56-26 2 finale Conference 2016-17 51-31 3 semifinale Conference 2017-18 59-23 1 semifinale Conference 2018-19 58-24 2 ???

Semplicemente Kawhi Leonard

" È il miglior giocatore della NBA, e siamo contenti che sia a Toronto [Masai Ujiri] "

Quando Toronto ha scelto di andare all-in per Kawhi Leonard in estate, era perfettamente consapevole di avere un solo colpo in canna, ma potenzialmente distruttivo. Il lavoro difficile sarebbe stato indirizzare quel colpo, trasformando un ragazzo losangelino iper-metodico, di pochissime parole, con un passato familiare tristissimo (il padre fu assassinato a colpi di pistola mentre lavorava in un autolavaggio e il colpevole mai trovato) e cresciuto a San Antonio alla corte di Gregg Popovich, in un amante del freddo nord. Per di più, con soltanto una manciata di mesi a disposizione, perché a giugno sarà in scadenza di contratto. Eppure, Leonard si è trasformato in quel giocatore franchigia capace di vincere serie playoff, quel giocatore che non è e probabilmente non sarà mai DeMar DeRozan (il grande sacrificato nella trade) e che Toronto aspettava da quasi vent'anni. Dai tempi di Vince Carter.

Kawhi Leonard è arrivato a Toronto dopo sette stagioni con i San Antonio Spurs: nel 2014 ha vinto il titolo e il premio di MVP delle Finals.Getty Images

Volutamente risparmiato per un quarto della stagione regolare per evitare sovraccarichi a un fisico che ha lottato a lungo con un problema al quadricipite (condito fortemente da malesseri psicologici) nella scorsa stagione, Leonard è esploso nella post-season, viaggiando a 31.2 punti, 8.8 rimbalzi, 3.8 assist con il 50.7% dal campo. In particolare, è stato strepitoso nella serie contro Philadelphia, quella finora più dura, chiusa con medie da capogiro: 34.7 punti, 9.9 rimbalzi, 4.0 assist e il 54.0% al tiro.

I numeri di Kawhi Leonard in stagione

Punti Rimbalzi Assist % Regular season 26.6 7.3 3.3 49.6% vs. Orlando 27.8 6.6 3.0 56.6% vs. Philadelphia 34.7 9.9 4.0 54.0% vs. Milwaukee 29.8 9.5 4.3 44.9% Playoff 31.2 8.8 3.8 50.7%

L'eredità di Vince Carter

Già, e quel tiro, l'ultimo della serie, scagliato sulla sirena di gara-7 ed entrato dopo aver rimbalzato per quattro volte sul ferro, ha vendicato la grande amarezza di 18 anni fa, quando, sempre in semifinale di Conference, sempre in gara-7 e sempre contro Philadelphia, Vince Carter sbagliò sulla sirena quel tiro che avrebbe disegnato tutta un'altra storia per i Raptors. Abbiamo parlato di destino, e quel tiro, in quel contesto, con quel passato, probabilmente non è stato un caso. Perché come Vince Carter ha portato Toronto a scoprirsi città di basket dopo il lungo monopolio dell'hockey, ora Kawhi Leonard sta portando l'amore canadese per la palla a spicchi a un livello mai visto prima.

Il buzzer-beater sbagliato da Vince Carter in gara-7 delle semifinali di Conference del 2001 contro i Philadelphia 76ers.Getty Images