Kevin Durant ai Nets per 4 anni per 164 milioni: il trio con DeAndre Jordan e Irving è realtà

Cominciano a delinearsi tante operazioni di mercato in NBA e, dopo Nicolò Melli ad un passo dai New Orleans Pelicans, Kevin Durant ha trovato la sua prossima squadra. L'ex ala di Golden State, infatti, sta per firmare con i Brooklyn Nets per le prossime quattro stagioni, con un super contratto da 164 milioni di dollari complessivi.

Kevin Durant, ricordiamo, che ha riportato un grave infortunio al tallone d’Achille durante la serie dei playoff contro Toronto e starà fermo circa un anno dopo l’operazione chirurgica a cui si è sottoposto.

Nets che nelle ultime ore hanno definito anche gli accordi con Garrett Temple (accordo biennale da 10 milioni) e l'arrivo di DeAndre Jordan dopo quello di Kyrie Irving (141 milioni per 4 anni).