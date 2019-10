Kevin Durant: “Mi piacerebbe giocare in Europa prima di smettere. L’Eurolega è divertente”

" Mi piacerebbe giocare in Europa, al Barcellona "

Kevin Durant l’ha detto davvero. Nel programma di Bleacher Report “How Hungry Are You”, intervistato da Serge Ibaka, Kevin Durant ha parlato del suo futuro e soprattutto della sua volontà di giocare in Europa l’ultimo anno della sua carriera. Destinazione? Barcellona!

" Ho raggiunto tanti traguardi, in poco tempo. Adesso voglio vedere se riesco a fare ancora qualcosa. Mi piacerebbe molto giocare all’estero durante il mio ultimo anno di carriera. Mi piacerebbe giocare al Barcellona in futuro. Militano nella seconda miglior Lega al mondo, e in Eurolega il gioco sembra piuttosto divertente. Chiaro che adesso sono solo parole, andiamo sono io che guardo la tv e fantastico ma un’esperienza del genere sarebbe intrigante "

Bhe, anche per il pubblico Europeo sarebbe davvero intrigante vedere KD in Eurolega. Chi non lo vorrebbe nella propria squadra?

Per ora però, bisognerà aspettare: Durant ha firmato in estate un quadriennale con i Brooklyn Nets ma trascorrerà questa stagione ai box a causa di un infortunio al tendine d’Achille. Speriamo guardando l’Eurolega, sia mai che si abitui...