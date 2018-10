L'ultima pagina di Vince Carter: da superstar senza anelli a maestro di vita e sport

" Quando Tiger Woods era al top della carriera, il 50% delle persone lo amava, e il 50% lo odiava perché era troppo forte. Ora, probabilmente, il 99.5% delle persone lo ama perché è meravigliata dal fatto che, a 42 anni, riesca ancora a battere i migliori del mondo - Vince Carter "

Vince Carter e Tiger Woods sono buoni amici, un rapporto nato diversi anni fa quando condividevano lo stesso agente, Mark Steinberg. Il mese scorso, a settembre, Vincredible ha seguito la vecchia Tigre mentre tornava a vincere, in maniera ampiamente inaspettata e dopo 5 lunghissimi anni di astinenza, il Tour Championship sul percorso dell'East Lake Golf Club, vicino ad Atlanta. D'altronde, aveva ancora qualche giorno libero prima di cominciare il suo 21esimo training camp di una carriera il cui inizio si disperde ormai nella notte dei tempi. E chissà quanto di se stesso ha rivisto, in quei momenti, nel suo vecchio amico.

Vince Carter, Toronto Raptors, NBA 1999-2000Getty Images

Draft 1998: la nascita di Vincredible

Era il 24 giugno 1998 quando i Golden State Warriors lo scelsero al draft con la chiamata numero 5, scambiandolo immediatamente con i Toronto Raptors per la quarta scelta, Antawn Jamison, suo ex-compagno di college a North Carolina. Sarebbero poi dovuti trascorrere altri tre mesi perché, nella cittadina di Lubbock, in Texas, venisse alla luce Trae Young, il ragazzo destinato a diventare il nuovo uomo-franchigia degli Hawks, in totale ricostruzione dopo aver mancato la qualificazione ai playoff per la prima volta dal 2007 nella scorsa stagione. Una vecchia tigre dei campi da golf e un fresco ventenne con la tendenza, fin troppo marcata, a sparare triple da distanze comode soltanto per Steph Curry: un incrocio strano per l'inizio della nuova vita (la #8, tante quante sono state le sue squadre, in NBA) per un giocatore che, a cavallo tra gli anni '90 e 2000, faceva cose talmente straordinarie in campo da meritarsi il soprannome di Vincredible. Già, talmente incredibile da riuscire nell'impresa di contagiare il Canada con la passione per la palla a spicchi.

Una superstar con l’anima da gregario

Carter ha segnato quasi 25.000 punti in carriera, partecipato a 8 All-Star Game, vinto uno dei Dunk Contest più memorabili della storia nel 2000, ma nonostante tutto, a quasi 42 anni, ha ancora le stesse motivazioni di sempre, certo, ora tarate su obiettivi differenti: non quel titolo mai conquistato, e sinceramente nemmeno realmente sognato, ma la trasformazione in uno dei mentori più affidabili e godibili dell'intera NBA, grazie a quel carattere sempre altruista, disponibile e generoso, etichettato da alcuni come un difetto in un mondo dove quel che conta sono gli anelli messi alle dita. Alla veneranda età di 41 anni e 264 giorni, Carter è partito in quintetto nella prima stagionale degli Hawks, diventando il secondo titolare più vecchio di sempre nel season-opener dopo Robert Parish, al momento inattaccabile a 42 anni e 65 giorni. A meno che Vincredible non scelga di rimandare di un'altra stagione una carriera già avviata da commentatore televisivo (ha esordito quest'estate in Summer League) e vivere un altro anno sul parquet, lì, nel suo ambiente naturale, dove è ancora in grado di schiacciare in 360°, proprio come una volta.

"Cacciatore di anelli"? Anche no, grazie

Dicevamo di obiettivi. Era il 2010 quando Carter si avvicinò al titolo nella maniera più importante: indossava la canotta degli Orlando Magic, un'esperienza brevissima, terminata con la sconfitta per 4-2 in Finale di Conference contro i Boston Celtics dei Big-Three, poi piegati in gara-7 delle Finals dai Los Angeles Lakers dell'ultimo anello di Kobe Bryant. In realtà, però, la cavalcata-playoff più epica della carriera risale addirittura al 2001, alla sua terza stagione NBA, la sua migliore di sempre, chiusa a 27.6 punti di media: i suoi Toronto Raptors persero in gara-7 una serie epica contro i Philadelphia 76ers di Allen Iverson, forse il suo contraltare più grande assieme al "cuginetto" Tracy McGrady. Ma, a differenza di Allen-I e T-Mac, Carter ha sempre avuto una propensione innata non a “fagocitare” la squadra, ma a mettersi al servizio della stessa, una dote impossibile da insegnare o "inculcare" e che gli ha permesso di allungare oltremodo la carriera, tra Memphis, Sacramento e (ora) Atlanta. Già, perché piuttosto che aggregarsi a una contender come il classico veterano a caccia di un anello comunque non suo, ha preferito immedesimarsi nel ruolo del "grande vecchio", maestro di vita e di sport per formare i giovani talenti di una squadra destinata a occupare l'ultimo posto (o quasi...) in classifica. Anima, e persona, d'altra epoca.

Vince Carter, Atlanta Hawks, NBA 2018-19Getty Images

"The Process" rivisto in casa Atlanta

" È possibile che perderemo molte partite di seguito, e allora, quando saremo stanchi di perdere, non dovremmo abbassare la testa, ma sederci faccia a faccia e parlarci, domandandoci: che cosa possiamo fare per evitare le sconfitte? – Vince Carter "

Il suo armadietto è di fianco a quello di Trae Young (20 anni), pedina cardine del nucleo di ricostruzione degli Hawks, comprendente anche John Collins (21) e Taurean Prince (24): il suo compito, ora, è quello di fungere da modello che possa spiegare ai ragazzi come trasformarsi in veri professionisti una volta usciti dal college, una figura imprescindibile nel processo di rebuilding, ad ogni livello. Gli Hawks, spettatori del recente Process di Philadelphia, costruito nella sua fase iniziale mandando in maniera più o meno deliberata e scellerata giovani prospetti e fringe-players allo sbaraglio senza alcuna presenza di esperienza in spogliatoio, non intendono commettere lo stesso errore.