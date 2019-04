La giocata della notte: altra tripla, Curry diventa il miglior marcatore dall'arco nei playoff

Che stephen curry sia un fenomeno del tiro da 3 era già noto. Da stanotte, però, sarà lui il punto di riferimento per chi vorrà battere il record nella speciale classicica dei marcatori da 3 all-time dei playoff in NBA. Con un bel tiro dalla distanza (parecchia distanza, in verità) la stella dei Golden State Warriors diventa il giocatore più prolifico dal'arco nella fase a elimimazione con 386 canestri, uno in più di Ray Allen.