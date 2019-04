La giocata della notte: ruba, scatta e schiaccia, Antetokounmpo show contro Detroit

Le giocate pazzesche della partita di Giannis Antetokounmpo, la prima dei playoff contro i Pistons vinta dai Bucks per 121-86, gli regalano più di una piazza imporante nella Top 5 della notte NBA. Il “Greek Freak” prima parte per inchiodare al tabellone sbaragliando totalmente la difesa di Detroit impreparata a difendere su di lui. Lui che sicuramente impreparato non si è fatto trovare perché la giocata della notte è sua.

Milwaukee in difesa, Antetokounpo interecetta un passaggio di Reggie Jackson per Andre Drummond, palleggia e scappa in contropiede schiacciando con tutta la sua potenza e, come dicono in America, con tutta la sua “freakness”.

“Ha fatto quello che ha voluto e non si è mai fermato”. Così oltreoceano commentano la prestazione di Antetokounpo, una gara da 24 punti e ben 17 rimbalzi.