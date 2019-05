La giocata della notte: azione di squadra ubriacante di Golden State, ciliegina di Green

In molti criticano Golden State perché alcuni dei suoi giocatori (come Steph Curry) preferiscono tirare da 3 punti e sono dei veri cecchini. Ma gara 2 con Houston ha dimostrato che tirare da 3 è una scelta e non un obbligo, perché quanto i Warriors ci si mettono sono in grado di realizzare azioni di squadra da far girare la testa agli avversari. A farne le spere è Houston, che a un certo punto non ci capisce più nulla: palla a Curry, che passa a Green, che passa a Thompson, che finta il tiro e ripassa a Green. Poi il numero #23 va a schiacciare e non può sbagliare.