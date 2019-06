La giocata della notte: Bang Bang di Curry e Thompson, Toronto stordita e sconfitta

Nel momento in cui l’anello sembrava ormai destinato a posarsi sulle dita di Leonard e compagni ci hanno pensato Curry e Thompson a defibrillare i Golden State Warriors. Le tre “bombe” degli Splash Brothers – due di Klay, in mezzo quella di Steph – hanno permesso ai Campioni del Mondo di passare dal 97-103 al 106-103 nella fase più agonica del quarto quarto. E buonanotte ai suonatori... Ora si torna nella Baia e guai a dare per vinti i Guerrieri.

Menzione d'onore: Leonard-Powell

Menzione d'onore per il passo da ballerino di uno strepitoso Kawhi Leonard con consegnato a Norman Powell che spicca letteralmente il volo e inchioda al ferro una schiacciata da All-Star Game. Show time alla Scotiabank Arena!