La giocata della notte: Beasley schiaccia in faccia di potenza a Eubanks

La schiacciata di per sé è già una soddisfazione. Se poi riesci a schiacciare direttamente in faccia a un avversario, è ancora più divertente. E così Malik Beasley prende palla nella sfida vinta dai Nuggets con gli Spurs, corre in avanti, stacca a braccio altoe bum! La butta dentro di violenza, con Drew Eubanks che tenta la stoppata e può solo prendersi il tiro in faccia.