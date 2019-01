La giocata della notte: Belinelli inganna tutti con passaggio e tripla

Marco Belinelli dimostra di avere ancora qualcosa da dire alla NBA. Nella notte in cui i San Antonio Spurs vincono a casa dei Minnesota timberwolves, il Beli mette a segno una partita da 19 punti, alcuni di fattura splendida. come splendida è l'intesa con il top scorer LaMarcus Aldridge: Belinelli prende palla e vola in avanti, la passa ad Aldrige, che lo trova immediatamente dietro di sé e quindi gli ridà il pallone; la difesa è completamente spiazzata e Marco può scaricare il suo marchio di fabbrica, un tiro da 3 che va inesorabilmente a segno.