La giocata della notte: Ben Simmons finta il passaggio e inchioda al ferro

Dopo una gara 1 sottotono, Ben Simmons è decisamente entrato in clima playoff. Lo si era visto nel secondo match della serie ed è stato lo stesso anche in gara 3, chiusa dall'australiano col career-high in post season di 31 punti, uniti a 4 rimbalzi e 9 assist. Una partita da tuttofare per il talento dei Philadelphia 76ers, condita da giocate spettacolari come quella mostrata sul finire del quarto quarto. Finta di passaggio consegnato per Redick e poderosa schiacciata a due mani.

Philadelphia è salita 2-1 nella serie con la vittoria per 131 a 115. Appuntamento per gara 4, sempre sul campo dei Brooklyn Nets, a sabato sera.