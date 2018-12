La giocata della notte: Bogdanovic batte i Lakers con una tripla allo scadere

I Los Angeles Lakers affrontano la caldissima trasferta di Sacramento senza Rajon Rondo e LeBron James, ma è necessario un eroismo di Bogdan Bogdanovic per chetare i gialloviola: rimessa a 4.6 secondi dalla sirena con i Kings a -2, palla al serbo che, nonostante la marcatura pressante di Tyson Chandler, si inventa una tripla assurda in step-back che trova soltanto il fondo della retina esattamente sulla sirena. Bogdanovic chiude la partita con 23 punti, frutto di 9/16 dal campo e 3/7 dalla lunga distanza, mentre i suoi Sacramento Kings si riaffacciano in zona playoff con un record di 19-16 in stagione.

