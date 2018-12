La giocata della notte: buzzer beater di Fournier con un pallonetto fatato

Un buzzer beater di per sé è già una gran soddisfazione, in qualunque modo entri la palla. Se poi entra con una giocata magica è ancora più emozionante. Questa volta tocca a Evan Fournier mettere dentro una palla magica, per tenere fede al nome della sua squadra: gli Orlando Magic vincono 109-107 con i Detroit Pistons grazie a un tiro di Fournier che parte poco prima della sirena che sancirebbe l'overtime. Palla a lui fuori dall'arco, due passi verso il canestro, stacco coi piedi nella lunetta e pallonetto: ne esce un tiro fatato che vale la vittoria.