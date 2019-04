La giocata della notte: Charlotte batte Toronto sulla sirena con la tripla di Jeremy Lamb

Nella durissima battaglia per gli ultimi posti playoff nella Eastern Conference, spicca la vittoria dei Charlotte Hornets per 113-111 sui Toronto Raptors, un successo importantissimo che permette alla franchigia della North Carolina di restare nella scia dei Miami Heat e giocarsi le sue chance nelle ultime tre gare di regular-season. Decide la tripla realizzata a tre decimi dalla sirena da Jeremy Lamb (22 punti in uscita dalla panchina), perfettamente imbeccato dall'assist di Kemba Walker (29 punti, 8 assist e 6 rimbalzi). Curiosamente, era stato proprio lo stesso Lamb a decidere ancora una volta a fil di sirena il precedente incontro tra Charlotte e Toronto, segnando un buzzer-beater da centrocampo lo scorso 24 marzo per il 115-114 finale.