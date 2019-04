La giocata della notte: Damian Lillard batte OKC con una tripla da centrocampo allo scadere

Assurda, senza senso, ma terribilmente spettacolare. E letale. La tripla di Damian Lillard ha tutto per essere un tiro impossibile: il cronometro che corre verso la sirena, lo step-back, la difesa di Paul George, la distanza dal canestro (che lo vede alzarsi a poca distanza dal logo di centrocampo), il peso del pallone in sé, che chiude partita e serie playoff. Ma, quando quella palla accarezza soltanto la retina come fosse la cosa più normale del mondo, c'è soltanto da alzarsi in piedi sulla sedia. E applaudire.