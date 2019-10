La giocata della notte: Derrick Jones Jr., che schiacciata in faccia a Valanciunas!

Questo non è sicuramente l'inizio della stagione che Jonas Valanciunas aveva in mente. Il centro dei Grizzlies non ha letteralmente potuto nulla quando Derrick Jones Jr ha attaccato il centro dell'area all'inizio del secondo quarto del match tra Memphis e Miami Heat.

Jones riceve un passaggio con i tempi giusti, anzi perfetti da Goran Dragic e poi non si accorge neanche che tra lui e il canestro c'è il corpaccione di Valanciunas: semplicemente gli salta sopra. La schiacciata mancina è senza dubbio la giocata di questa notte NBA.