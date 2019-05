La giocata della notte: due triple in un attimo, Leonard è esiziale dall'arco

Un uomo in missione. Spesso si abusa di questo concetto ma è quello che meglio descrive quanto sta combinando Kawhi Leonard in questi playoff NBA. Toronto ribalta la serie con Milwaukee e dopo aver perso le prime due partite coi Bucks, si porta sul 3-2 espugnando il Fiserv Forum. E i riflettori sono ancora una volta puntati sull'ex Spurs, che mette a referto 35 punti, 7 rimbalzi e 9 assist, con 5 su 8 da tre. È proprio il tiro dall'arco a rivelarsi l'arma in più di Leonard, che nel quarto periodo ne piazza due pesantissime nel giro di pochi secondi.

Per Leonard si tratta del settimo match da almeno 35 punti in questa post season, come solo Baylor, King, Olajuwon, Jordan e LeBron nella storia NBA. E ora i Raptors avranno il match point in casa per raggiungere le loro prime Finals.