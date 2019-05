La giocata della notte: è il Giannis Antetokounmpo show! Stoppa, ruba e schiaccia!

Nella notte di Milwaukee, il finale è 116 a 91 e i Bucks chiudono la serie contro Boston a gara 5. La ciliegina sulla torta in una serata decisamente positiva per i Bucks, ce la mette il solito” Giannis Antetokounmpo che colleziona un vero e proprio show. Stoppa, ruba e schiaccia. La giocata della notte è infatti la sua: difesa, ruba palla e scatta in contropiede. Il Greek Freak è così veloce che riesce ad arrivare nella sua area offesiva completamente libero e quindi chiude l’azione con un’inchiodata pazzesca. Le sue cifre di nottata: 20 punti, 8 rimbalzi, 8 assist, mica male!