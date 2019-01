La giocata della notte: finta-fallo-canestro, la magia di Danilo Gallinari

Classe, tecnica e istinto. È un Danilo Gallinari extralusso quello che cerca di prendersi sulle spalle i Los Angeles Clippers mettendo a dura prova i Philadelphia 76ers. La vena ispirata del Gallo non basta, però, ai californiani che vengono superati in casa per 119-113 dai Philadelphia 76ers, pronti a proseguire la loro scalata nella Eastern Conference.