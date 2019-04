La giocata della notte: footwork da paura di Jokic, Pöltl sui banchi di scuola

È un Nikola Jokic extra lusso in gara-6: in Texas il centro dei Nuggets scrive infatti 43 punti, 12 rimbalzi e 9 assist; la perla è un movimento nel pitturato da orgasmo cestistico; piede perno e il povero Jakob Pöltl letteralmente portato a scuola di basket nei pressi del canestro.

Che poi da piede perno a piede porno il passo è davvero breve... Peccato per Nikola e per i suoi Denver Nuggets che tale exploit non sia bastato: serie forzata a gara-7 perchè a banda di coach Pop guidata dalle stelle DeRozan e Aldridge ha fatto ampiamente il suo sul parquet amico.