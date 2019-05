La giocata della notte: Giannis mette subito le cose in chiaro con una schiacciata imperiale

Milwaukee vince gara 1 con Toronto nella serie finale di Eastern Conference; non di molto, ma lo spirito dei Bucks è chiaro da subito grazie a una spendida giocata del solito Antetokounmpo: siamo sul 2-0 per i padroni di casa nel primo quarto e Giannis intercetta un passaggio non proprio preciso dei Raptors sotto il proprio canestro; vola via come un fulmine e in un attimo si ritrova da solo sotto il canestro avversario, andando a segno con una schiacciata impossibile da sbagliare.