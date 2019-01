La giocata della notte: Harden ancora over 50 con una tripla geniale

Anche questa notte, James Harden mette a segno una doppia doppia dai numeri stellari: 58 punti, 10 rimbalzi e 6 assist ed è il primo giocatore a effettuare il back-to-back da 50 e più punti dopo... se stesso!

Il Barba, per lo scollinamento dei 50 punti nella partita con i Brooklyn Nets, decide di mettere a segno una tripla imperiale con una finta che inganna platealmente Kurucks: palla in mano, passo avanti per fintare la corsa verso canestro, passo indietro oltre l'arco, stacco, tiro e palla che entra di forza a canestro. Fear The Beard.