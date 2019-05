La giocata della notte: Harden mette in cassaforte il risultato con una tripla da manuale

Houston approfitta del fattore campo e, seppur con qualche difficoltà, prova a riagguantare la serie: la vittoria con Golden State arriva all'overtime e ora i Warriors sono avanti 2-1 quando poteva essere un pericoloso 3-0, per come si stavano mettendo le cose. A fare da traino per i Rockets ci pensa come al solito James Harden, che trova a meno di un minuto dalla sirena del supplementare un canestro magistrale: piedi fuori dall'arco, marcatura stretta, ma lui carica il tiro sul 121-118 e trova la tripla perfetta che porta i missili texani a distanza di sicurezza dai guerrieri californiani. Durant e compagni tenteranno di riavvicinarsi, ma il tempo è poco e la partita finirà 126-121.