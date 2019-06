La giocata della notte: Ibaka dominante sui due lati, stoppatona e tripla

Serge Ibaka fa il suo in difesa con una stoppatona a oscurare la valle a McKinnie e, non pago, stampa una tripla in attacco in momento topico di gara-4 con il punteggio inchiodato sul 61 pari. Serata di grazia per il lungo della panchina dei Raptors che mette a referto 20 punti nel 92-105 con cui Toronto espugna la Oracle Arena e si porta sul 3-1 nella serie con i Golden State Warriors. Anello a un passo per Leonard e compagni...