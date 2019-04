La giocata della notte: Iguodala tira talmente forte che si schiaccia in faccia

Nonostante i 29 punti di Danilo Gallinari, i Los Angeles Clippers salutano i playoff NBA per colpa di una Golden State straripante. I Warriors dettano legge non solo con Kevin durant, autore di ben 50 punti, ma di un'ottima prestazione del collettivo. E infatti la giocata più bella è di Andre Iguodala, che dalla panchina dà comunque il suo contributo con 15 punti e che è autore di una giocata ai limiti della violenza: palla in mano, terzo tempo imperioso verso il canestro e schiacciata potente a tutto braccio. Ma il tiro è talmente forte e chiuso di polso che il pallone gli ritorna in faccia... Brutale.