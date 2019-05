La giocata della notte: il buzzer-beater di Kawhi Leonard manda Toronto in finale di Conference

Jimmy Butler ha appena realizzato il canestro del 90-90 a 4.2 secondi dalla sirena di gara-7 delle semifinali della Eastern Conference tra Toronto Raptors e Philadelphia 76ers. I Dinosauri mettono la palla in mano a Kawhi Leonard, chiedendogli quel miracolo per cui hanno investito pienamente su di lui in estate. Ben Simmons spinge The Klaw sul lato destro del campo, dove arriva l'aiuto di Joel Embiid. Leonard finisce nell'angolo, e si alza facendo partire, sopra le braccia protese di Embiid, un long-two in fade-away in condizioni di equilibrio precarie. Il pallone rimbalza morbidamente per quattro volte sul ferro prima di trovare il fono della retina. De-li-zio-so!