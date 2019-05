La giocata della notte: Jamal Murray, il primo canestro è una delizia

Domanda spassionata: come ha fatto Jamal Murray a fare questo canestro?

Inizio di partita tra Denver e Portland (siamo sullo 0-2), e il numero 27 in blu si inventa una giocata da funambolo, centrando il canestro da dietro il tabellone con una parabola impossibile. Don't try this at home... O meglio provateci pure, ma non è detto che ci riuscirete al primo tentativo.