La giocata della notte: Jaylen Brown schiaccia in testa a tutta la difesa dei Nets

Nonostante la sconfitta per 109-102 sofferta nella trasferta di Brooklyn, è Jaylen Brown a prendersi il palcoscenico per la giocata più spettacolare della nottata NBA: l'ala dei Celtics inchioda una schiacciatona di pura rabbia tagliando come burro l'intera difesa avversaria. Brown ha poi chiuso con 22 punti, 6 rimbalzi e 9/18 al tiro.

