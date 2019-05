La giocata della notte: Joel Embiid chiude i conti con una schiacciata a mulinello

I Philadelphia 76ers battono i Toronto Raptors 116-95 e si portano in vantaggio per 2-1 nella serie delle semifinali di Conference cavalcando un grande Joel Embiid: The Process segna 33 punti con 10 rimbalzi e 5 stoppate, e corona la sua ottima prestazione con questa schiacciata a mulinello dopo aver mandato al bar Marc Gasol con una finta di tiro dalla punta. La reazione del centro dei Sixers, accompagnata dall'ovazione del palazzo, è imperdibile...