La giocata della notte: Kawhi Leonard schiaccia in faccia a tutta la difesa di Philadelphia

Nella nettissima vittoria per 125-89 in gara-5 delle semifinali di Conference contro i Philadelphia 76ers, Kawhi Leonard riceve una grossa mano dai compagni di squadra ma è comunque sua la giocata più spettacolare della nottata: la superstar di Toronto sfrutta due blocchi per superare Jimmy Butler e Joel Embiid e chiude al ferro schiacciando in faccia agli aiuti di James Ennis e Tobias Harris.