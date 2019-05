La giocata della notte: Klay Thompson chiude la serie con la tripla a 36" dalla sirena

Mano calda ma nervi di ghiaccio? Chiamate pure Klay Thompson. È sua la giocata-chiave di gara-6 tra Golden State Warriors e Houston Rockets, la tripla che, a 36" dalla sirena, chiude definitivamente la serie spedendo i campioni in carica alla finale della Western Conference per la quinta volta consecutiva: un'azione che nasce dal lavoro di squadra, con la penetrazione centrale di Draymond Green, lo scarico in angolo per Andre Iguodala e l'extra-pass che mette in ritmo Thompson nonostante il close-out di PJ Tucker e Chris Paul.

Frush! Solo rete.