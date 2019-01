La giocata della notte: la danza di Trey Burke, difesa Lakers irretita

Numero d'alta scuola di Trey Burke e difesa dei Los Angeles Lakers portata a scuola con emincrania annessa per il malcapitato Mykhailiuk: la danza della guardia ex Utah Jazz è la giocata della notte NBA. Davvero inaspettata "W" dei New York Knicks di Coach Fidzale allo Staples Center dopo la bellezza di 8 sconfitte consecutive, mentre i Lakers faticano tremendamente senza il totem Lebron James (assenti anche Kuzma e Rondo stanotte).

