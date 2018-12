La giocata della notte: la mano di Young non trema, che tripla nel finale di overtime!

Gli Atlanta Hawks vincono in casa dei Minnesota timberwolves all'overtime per 123-120. La gara è concitatissima, ma per la fortuna degli Hawks in campo c'è Trae Young, che non si fa condizionare dal momento concitato e mantiene freddezza, lucidità e mano ferma. Quando infatti mancano meno di due minuti alla chiusura del tempo supplementare, Young rischia e fa bene: palla in mano con passaggio consegnato, scatto in avanti, arresto e tiro da distanza siderale. Parte un tiro lunghissimo che diventa una tripla spettacolare, uno dei canestri fondamentali per portare a casaq la vittoria. Only the brave.