La giocata della notte: lancio di Lowry, assist al volo di Siakam e canestro di Leonard

I punti in contropiede sono stati una delle chiavi, forse la principale, per la vittoria dei Toronto Raptors in gara 1 delle NBA Finals 2019. Sono 24 in tutto i punti da ripartenza per i canadesi, tanti dalle 17 palle perse dei Golden State Warriors, superati in termini di energia, aggressività e reattività. Di questi 24, 2 sono anche i più belli della partita dei Raptors: all'inizio del terzo quarto, con Golden State tornata a -7 sul 65-58, Toronto riparte subito, Lowry lancia lungo per Siakam che sale in cielo, non va a canestro ma al volo serve l'accorrente Kawhi Leonard che deposita il pallone per il nuovo +9! Una giocata perfetta, una triangolazione che denota l'intesa e la fiducia della squadra di Nick Nurse.